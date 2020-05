Golf

«Les fans sont essentiels à la Ryder Cup»

L’Anglais Lee Westwood, sélectionné dans l'équipe européenne pour la Ryder Cup en septembre, peine à imaginer la compétition se dérouler à huis-clos.

«Je ne vois tout simplement pas quelqu'un réussir le putt gagnant, se tourner vers un stand vide, lever les mains en l'air et ressentir la même chose», a déclaré Westwood au site The Golf Channel. «Ce ne sera plus jamais pareil, avec ce qui se passe, mais si un tournoi a besoin de fans, c'est ce tournoi. Selon moi, les fans sont essentiels à la Ryder Cup», a insisté l'ancien numéro 1 mondial, vice-capitaine il y a deux ans lorsque l'Europe a remporté le trophée en France contre l'équipe américaine.