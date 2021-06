Football - Les fans suisses exemptés de quarantaine à Bakou

Soulagement pour les plus fervents suiveurs de l'équipe de Suisse. Mardi, l'AFFA (Association des fédérations de football d'Azerbaïdjan) a envoyé un communiqué de presse pour affirmer que les fans se rendant à Bakou ne devront pas subir de quarantaine à leur arrivée. Il leur sera en revanche compliqué de faire le voyage à Rome, entre les parties contre le Pays de Galles et la Turquie.

Si la «Ville des vents» s'ouvre aux supporters à l'occasion de l'Euro 2020, seuls les détenteurs de tickets venus des pays concernés par les rencontres peuvent demander un visa, contre un versement de 24 euros. Britanniques, Turcs, Suisses et les fans des formations qui disputeront le quart de finale qui s'y déroulera devront présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pour pouvoir obtenir une «exception de quarantaine», fouler le sol azéri et se mouvoir librement sur le territoire – enfin, évitez le Haut-Karabakh quand même…

L'Azerbaïdjan a forcément été lui aussi touché par la pandémie. 334'132 cas y ont été détectés et le pays a officialisé les décès de 4921 personnes. Des mesures contre le coronavirus ont été levées le 31 mai, grâce à une chute des contaminations de 75% par rapport au dernier pic. Plus de deux millions de doses de vaccins ont été administrées, dans ce pays comptant une dizaine de millions d'habitants.

Les Bakinois ne doivent désormais plus porter de masque à l'extérieur. Le métro de Bakou a rouvert, tout comme les liaisons entre les villes du pays. Les lieux de culte, les centres commerciaux, les plages et les fitness vont en faire de même dès le 10 juin, soit deux jours avant la rencontre entre la Suisse et le Pays de Galles, a décidé le Conseil des ministres de mardi dernier.