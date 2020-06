il y a 13min

Les fantômes du château de Sauer

C’est sur les hauteurs de Kansas City que se trouvent les vestiges d’un manoir au sinistre passé.

de Meret Steiger

C’est sur les hauteurs de Kansas City (dans le Kansas), avec vue sur la rivière Kansas, que se trouve le château de Sauer, qu’on dirait tout droit sortie d’un film d’horreur. Construite entre 1869 et 1871, la propriété est considérée comme un excellent exemple du style d’architecture à l’italienne, très courant au XIXème siècle, et serait hantée.



Le propriétaire initial du château de Sauer s’appelait Anton Sauer. Fils d’immigrés allemands, il quitte New York en 1868 à la suite du décès de sa première épouse, pour partir s’installer à Kansas City. Bien qu’atteint de tuberculose, Anton Sauer survit au déménagement et fait la rencontre d’une jeune veuve de 28 ans, Mary Einhellig Messerschmidt.

Des histoires de fantômes diverses et variées

Anton Sauer épouse Mary qui donne, par la suite, naissance à cinq filles (venant s’ajouter aux sept enfants que se partage le couple, issus de leurs unions précédentes). La benjamine décède en 1897 alors qu’elle est encore bébé et Anton meurt quelques mois plus tard. On dit qu’ils sont tous deux enterrés dans l’enceinte de la propriété.

Diverses rumeurs circulent, selon lesquelles chacun des membres de la famille Sauer serait enterré quelque par à l’intérieur ou autour de la demeure. Viennent s’ajouter à cela diverses autres légendes à propos de la vieille bâtisse. Une jeune femme se serait notamment suicidée par pendaison dans la tour et un père de famille y aurait tué toute sa famille. Il existe des histoires sur des tombes cachées, ainsi que sur des tunnels et des trésors secrets dans la maison.

«Les fantômes ne semblent pas trouver le repos»

Les voisins du château de Sauer prétendent voir régulièrement des lumières étranges et entendre des voix provenant de la propriété pourtant inhabitée. Parfois, on apercevrait la silhouette d’un couple, dansant dans la tour, ou celle d’une femme passant furtivement dans le jardin. «Les fantômes ne semblent pas trouver le repos», affirme une voisine, qui souhaite garder l’anonymat, face aux médias.

Ces déclarations attirent évidemment de nombreux chasseurs de fantômes. Après tout, pas moins de cinq générations de la famille Sauer y ont vécu et y sont mortes. Au fil des années, les chasseurs de fantômes, les experts en paranormal et les médias ont régulièrement visité le château de Sauer. Dans les années 1980, diverses enquêtes auraient confirmé la présence d’activités paranormales dans le grenier. À la fin des années 1990, le médium Maurice Schwalm a écrit un ouvrage sur son expérience au sein de la demeure.

Les propriétaires démentent la présence de fantômes

Mais tout le monde n’est pas aussi convaincu. À la suite de son enquête, Becky Ray, une experte en fantômes du Kansas, déclare: «Je m’y suis rendue à plusieurs reprises et n’ai constaté aucune activité paranormale, aucune présence de fantômes, rien. C’est juste une merveilleuse demeure délabrée, qui ne demande qu’à faire partie d’une bonne histoire de fantômes».

Un avis partagé par le propriétaire actuel des lieux, Carl Lopp, un descendant d’Anton Sauer, qui a repris la demeure en 1988 dans le but initial de la rénover. Sur la page Facebook de la propriété, il écrit qu’il n’y a ni fantômes, ni vilains démons dans la maison.

Visiteurs indésirables

Sur la page Facebook, il est également mentionné à plusieurs reprises, que le château de Sauer est une propriété privée et n’est pas ouverte au public. Elle est entourée d’une clôture en grillage métallique pour tenir à distance les visiteurs indésirables.