Parlement: Les farines animales pourront faire leur retour en Suisse

La Suisse pourra à nouveau nourrir les vaches, les chèvres et les moutons avec des protéines animales issus des sous-produits animaux (porcs et volaille). Après le Conseil National en décembre dernier, le Conseil des Etats a accepté à son tour lundi deux motions réclamant une adaptation de la législation afin de «cesser de détruire les protéines animales» et d’«utiliser à nouveau les sous-produits animaux dans l'alimentation animale». La première avait été déposée par Manuel Strupler (UDC/TG), la seconde par Martina Munz (PS/SH).

Il est temps de mettre un terme à la destruction de ces protéines de haute qualité, estimait Manuel Strupler. «En réintégrant autant que possible les protéines animales dans l'alimentation des animaux de rente omnivores, on réduit les importations de protéagineux et on préserve ainsi les ressources», ajoutait-il. De son côté Martina Munz relevait que les protéines animales transformées pouvaient se substituer à la farine de soja en quantités importantes. «Au regard du passage à une agriculture et une économie alimentaire durables, les cycles doivent être fermés et les pertes de nutriments réduites», soulignait-elle.