Justice: Les fausses alarmes sont trop peu souvent sanctionnées

Dernièrement, dans le canton de Zurich, un homme a fait intervenir les pompiers car il ne connaissait plus le code d’accès de sa chambre d’hôtel. Pour ce faire, il a actionné un détecteur de fumée, ce qui a fait débarquer les pompiers. Il pensait que les soldats du feu pourraient facilement l’aider et ouvrir la porte. Ce cas a eu des suites judiciaires et l’homme a été condamné à 20 jours-amendes à 30 francs. Avec les frais de procédure, sa facture pour une nuit à l’hôtel d’affaires s’est élevée à 1400 francs.