On a testé : Les faux jumeaux iPhone 12 et 12 Pro sur le banc d’essai

En attendant la sortie, le 13 novembre, de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 12 Pro Max, respectivement le plus petit et le plus grand des quatre derniers smartphones en date d’Apple, «20 minutes» a testé pendant près d’une semaine les iPhone 12 et 12 Pro, les deux modèles de taille intermédiaire.

Design rétro moderne

À première vue, rien ne les différencie. Plus compacts, plus légers et moins épais que les iPhone 11 et 11 Pro, ils affichent le même beau design remanié façon iPhone 4 (jusqu’au 5s) avec ses bordures plates, les mêmes dimensions et le même écran OLED de 6,1 pouces (contre 5,4 pouces pour le 12 Mini et 6,7 pouces pour le 12 Pro Max). Affichant 2532 x 1170 pixels, la dalle est, selon Apple, quatre fois plus résistante grâce au verre «Ceramic Shield».

Les iPhone 12 et 12 Pro sont pourtant bien de faux jumeaux. Si le premier dispose d’un cadre en aluminium et est disponible en cinq couleurs différentes (bleu, vert, noir, blanc et rouge), l’iPhone 12 Pro, lui, de gamme supérieure, dispose d’un cadre en acier inoxydable (qui attire les traces de doigts…) et de ses propres couleurs: graphite, argent, or et bleu Pacifique.

Montée en gamme des modules photo

Hormis ces particularités esthétiques, la plus grosse différence se situe au dos: l’iPhone 12 embarque deux caméras (grand-angle et ultra grand-angle), tandis que l’iPhone 12 Pro est doté en plus d’un téléobjectif (équivalent à 52 mm) ainsi que d’un capteur de profondeur LiDAR. Déjà intégré au nouvel iPad Air, ce scanner permet de cartographier l’environnement en 3D et sert notamment à la réalité augmentée. Il est aussi utilisé pour rendre la mise au point plus précise et rapide, comme nous l’avons constaté sur l’iPhone 12 Pro, particulièrement en basse luminosité.

1 / 18 L’Aar et la vieille ville de Berne capturés avec l’ultra grand-angle (zoom 0,5x) de l’iPhone 12 Pro. 20 minutes Même vue et même appareil avec le zoom 1x. 20 minutes On continue avec le zoom 2x. 20 minutes

Dans nos tests photo sous le soleil et la grisaille d’automne, nous avons apprécié la capacité qu’ont ces deux iPhone à restituer des couleurs naturelles. Le niveau de détails et la maîtrise de l’exposition grâce aussi à une 3e version de la technologie Smart HDR est aussi au rendez-vous. L’évolution est visible en comparant les résultats aux clichés pris avec le meilleur iPhone de 2019, le 11 Pro Max.

1 / 7 La cathédrale de Lausanne immortalisée avec le mode Nuit de l’iPhone 12 Pro. 20 minutes Ici sans le mode Nuit avec le même smartphone. 20 minutes Le port d’Ouchy, à Lausanne, par une nuit pluvieuse avec le mode Nuit et l’iPhone 12 Pro. 20 minutes

Dans des conditions de faible luminosité, les deux appareils s’en sortent mieux qu’auparavant grâce à des capteurs (toujours de 12 Mpx) plus lumineux (+27% de performances, précise Apple), mais aussi à la technologie Deep Fusion qui a été perfectionnée. Celle-ci combine plusieurs clichés pour améliorer la netteté des photos et la texture des sujets photographiés. Cette année, elle tire parti de l’IA de la puissante nouvelle puce A14 Bionic qui équipe tous les modèles d’iPhone 12. Premier processeur mobile gravé en 5 nm du marché, il devance de peu le Kirin 9900 dont est doté le Huawei Mate 40 Pro présenté la semaine dernière. L’A14 Bionic est par ailleurs épaulée par 4 Go de RAM sur l’iPhone 12, contre 6 Go sur le Pro. Ce dernier a l’avantage d’intégrer un zoom optique 4x (10x numérique), contre 2x (5x numérique) sur l’iPhone 12. Sur ce modèle, l’absence de téléobjectif se fait particulièrement sentir avec le mode Portrait, qui ne dispose d’ailleurs pas de mode Nuit, contrairement au 12 Pro.

Vidéos «cinématographiques»

Une première sur le marché des smartphones: tous les modèles d’iPhone 12 sont désormais capables de capturer et d’éditer des vidéos 4K, HDR 10 bits en Dolby Vision (à 60 images/seconde sur l’iPhone 12 Pro, contre 30 images/seconde sur l’iPhone 12). Cela veut dire un rendu quasi cinématographique avec davantage de nuances de lumières, d’ombres et de profondeur de couleurs. De quoi faire plaisir aux cinéastes en herbe. On apprécie aussi le mode de vidéo «Accéléré» (ou time lapse) qui bénéficie à présent comme les photos ou le mode Portrait du mode Nuit.

Dans l’ère de la 5G

Lors de la présentation en ligne de ses nouveaux smartphones, le 13 octobre dernier, Apple a martelé à de très nombreuses reprises que tous ses nouveaux iPhone étaient désormais compatibles avec la technologie 5G. Un argument de vente qui ne devrait pas être décisif pour convaincre les consommateurs au vu de leurs besoins, de la couverture et des débits actuels du réseau. À noter que les nouveaux iPhone sont configurés par défaut pour se connecter automatiquement à la 5G lorsque c’est vraiment nécessaire, pour télécharger une série sur une plateforme de streaming, par exemple. But: économiser de la batterie. Un réglage permet néanmoins de forcer l’appareil à s’y connecter en permanence, pour autant que la 5G soit disponible…

Autonomie

Les deux appareils sont équipés de la même batterie de 2815 mAh, selon le démontage effectué par le site américain iFixit, contre 3110 mAh du précédent iPhone 11 et 3046 mAh de l’iPhone 11 Pro. On comprend mieux où a rogné Apple pour réduire les dimensions de l’iPhone 12 et 12 Pro. Malgré cette diminution, l’autonomie reste pratiquement inchangée. Les appareils ont tenu en moyenne une bonne journée après une recharge. Tout dépend évidemment de l’usage qui en est fait.

Comme avec sa nouvelle Apple Watch Series 6, Apple a réduit l’encombrement de la boîte des iPhone 12. Deux fois plus petite, elle ne contient plus de bloc secteur, ni d’écouteurs, mais uniquement un câble Lightning-USB-C. Avançant des arguments écologiques, la firme estime que ses clients possèdent déjà un adaptateur secteur. Sauf que la plupart disposent certainement d’un modèle classique doté d’un port USB-A incompatible avec le câble fourni, à moins d’utiliser aussi un ancien câble Lightning-USB-A…

Une recharge complète de 0 à 100% nous aura pris 105 minutes avec un bloc secteur de 18 W (Apple recommande celui de 20 W). Il faut compter davantage avec le nouveau chargeur sans fil MagSafe, à choisir plutôt pour son côté pratique. Ce nouvel accessoire circulaire en option (45 fr.) s’ajuste magnétiquement avec précision au dos des iPhone 12 qui, comme leurs coques officielles, incorporent un anneau aimanté. Le chargeur MagSafe adopte ainsi la position parfaite pour une recharge sans fil des plus efficaces, limitée elle à 15 W (contre 7,5 W avec des chargeurs par induction Qi classiques).

Prix et verdict

Avec sa nouvelle fournée d’iPhone plus puissants, Apple a encore fait évoluer son produit phare tout en lui redonnant un aspect d’antan apprécié. L’écart entre l’iPhone basique et le plus petit des modèles Pro s’est un peu plus réduit cette année. Si l’iPhone 11 affichait un écran LCD, contre OLED pour l’iPhone 11 Pro, c’est désormais de l’OLED et de la 5G pour tous, iPhone 12 Mini et 12 Pro Max compris. Ce dernier reste le modèle le plus à la pointe en matière de photo et de vidéo. Petite déception, Apple n’a toujours pas intégré d’affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tous les modèles d’iPhone 12 restent en effet à 60 Hz.

Disponible avec 64, 128 ou 256 Go, l’iPhone 12 est vendu de 879 à 1059 fr. Le prix de l’iPhone 12 Pro, proposé lui avec 128, 256 ou 512 Go, est compris entre 1129 et 1489 fr. C’est donc quelque 200 fr. de plus, si on compare les modèles offrant le même espace de stockage, soit les versions 128 et 256 Go. C’est le prix à payer si l’on désire un appareil avec quelques capacités en photo et vidéo supplémentaires offertes par le téléobjectif et le LiDAR.

À cette somme, il faudra très probablement rajouter 25 fr. pour l’achat d’un adaptateur secteur USB-C 20 W ou/et 45 fr. pour le nouveau chargeur sans fil MagSafe.

À choisir, à moins de désirer la taille d’écran plus petite de l’iPhone 12 Mini bientôt commercialisé, l’iPhone 12 de 128 Go à 939 fr. devrait être un bon compromis pour la plupart des fans de la marque à la pomme qui ne souhaitent pas dépasser le seuil des 1000 francs tout en disposant d’un espace de stockage suffisant.