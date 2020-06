Coronavirus

Les faux pas du Chili dans la lutte contre le Covid

Les contaminations ont pris l’ascenseur au Chili, car les autorités n’ont pas intégré les inégalités profondes dans le pays, à leur stratégie de lutte contre le coronavirus.

Avec 16’000 infections et 230 décès, le gouvernement du président conservateur Sebastian Piñera se félicitait fin avril d'un «plateau» sur la courbe des infections et annonçait une réouverture progressive de l'activité.

Un mois plus tard, les chiffres ont été presque décuplés: le pays sud-américain de 18 millions d'habitants compte désormais 140’000 cas de contamination et plus de 2200 décès.