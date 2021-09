Football - Les favoris au rendez-vous, sauf le PSG

Cela faisait plus de sept ans que le Milan AC n'avait plus posé un pied en Champions League et ça s’est senti, à Anfield. Les Transalpins ont été largement dominés par les Reds et auraient pu être distancés après simplement 14 minutes de jeu... Alexander-Arnold a poussé Tomori à marquer contre son camp à la 9e, avant que Salah ne rate un penalty (son premier échec sur ses 18 dernières tentatives), bien arrêté par Maignan.