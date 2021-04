Tennis : Les favoris au tapis à Miami

Les N.2 mondiaux et principaux prétendants au titre, Noami Osaka et Daniil Medvedev, ont tous deux sèchement été battus en quart de finale.

La lauréate des derniers US Open et Open d’Australie a certes perdu deux finales par la suite, mais à chaque fois par forfait: au tournoi de Cincinnati en août 2020, puis à Melbourne début février, au Gippsland Trophy, préparatoire à son quatrième sacre du Grand Chelem dans la ville australienne.

«Un tennis de mauvaise qualité»

Sakkari, partie au quart de tour, l’a breakée trois fois dans le premier set, profitant d’une première balle en berne (35%) et d’une pluie de fautes directes de son adversaire, également coupable d’un manque d’énergie. La Japonaise a réagi au second set, en ouvrant son compteur jeu, non sans avoir sauvé trois balles de break. Et la Grecque de craquer en cédant son service à son adversaire, qui s’est détachée 3-0 puis 4-2.