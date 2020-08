Cyclisme

Les favoris explosent, Martinez en profite

Roglic a abandonné et Pinot craqué sur le Critérium du Dauphiné, ouvrant la porte à la surprise colombienne.

Passé par Aigle

Cela faisait, en effet, la bagatelle de treize ans qu’aucun coureur français n’avait remporté le Critérium du Dauphiné - ni la moindre course World Tour d’ailleur s -, l’habituelle répétition générale d’avant-Tour. Mais le coureur de la Groupama-FDJ n’était sans doute pas totalement remis de sa chute de samedi non plus et a dû laisser filer le succès. Il s’est d’abord agacé, avant de se lancer dans une vaine poursuite.