Football : Les favoris gagnent, pas Arsenal

En quarts de finale aller de la Ligue Europa, les Gunners ont fait match nul à domicile contre le Slavia Prague. Rome, Villarreal et Manchester United se sont imposés.

Granit Xhaka (au centre) et Arsenal ont encaissé l’égalisation à la 94e minute.

Les Gunners, avec Granit Xhaka titulaire, pensaient avoir fait le plus dur grâce à un but tardif du remplaçant Nicolas Pépé (1-0, 86e), mais les Tchèques se sont révoltés et ont arraché l’égalisation sur une tête de Tomas Holes, aidé par les mains pas très fermes de Bernd Leno (1-1, 94e).