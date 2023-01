Femmes autorisées au très masculin festival viking des îles Shetland

Écosse : Les femmes autorisées au très masculin festival des Vikings des îles Shetland

La fête des Vikings a fait son retour, mardi, à Lerwick, ville portuaire des îles Shetland, après deux ans d’absence en raison du Covid et avec une nouveauté: les femmes sont désormais autorisées dans la procession. Baptisé Up Helly Aa, ou Fête du feu, ce festival célèbre l’histoire viking de cet archipel britannique situé entre le nord de l’Écosse et la Norvège.