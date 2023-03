Les universités tentent d'attirer les femmes en informatique

«Avant, les femmes étaient admises»

«Jusque dans les années 80, l'informatique n'était pas considérée comme particulièrement masculine. Les femmes étaient admises, car il s'agissait avant tout d'un métier de bureau, explique la professeure de l’UNIGE. Mais avec l’arrivée du micro-ordinateur, on a assisté à la montée en prestige des métiers de l’informatique et à un discours fort et incitatif adressé aux garçons. Aussi, alors que la part des femmes a augmenté dans les autres filières techniques et scientifiques, ces dernières décennies, en informatique, la tendance a suivi une courbe inverse, avec un nombre de femmes en chute libre.»