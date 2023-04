Suisse: Les femmes de la construction réclament des toilettes propres

Les femmes réclament notamment des toilettes propres sur les chantiers. Unia

Des femmes de différents secteurs de la construction ont réclamé samedi, lors de leur assemblée nationale à Berne, de meilleures conditions de travail. Elles revendiquent notamment des améliorations salariales et la fin du sexisme. «Sur les chantiers, les femmes sont souvent confrontées au manque d’hygiène et au manque de respect. De plus, leur métier est difficile à concilier avec la vie privée», indique aussi le syndicat Unia.

Des peintres, plâtrières, électriciennes et des femmes qui travaillent dans d’autres métiers de la construction ont discuté du résultat de l’enquête qu’Unia a menée de décembre à fin mars afin d’obtenir un aperçu approfondi des préoccupations des femmes dans la branche. Conclusion: 73,1% d’entre elles réclament des toilettes propres sur les chantiers, de l’eau courante et des poubelles pour les tampons et les serviettes hygiéniques, souligne le sondage.

Fin des violences sexuelles

Elles exigent aussi la fin du mobbing, du harcèlement et des violences sexuelles au travail. L’enquête a en effet révélé que plus de la moitié des participantes ont déjà subi du harcèlement sexuel et qu’un quart ont déjà été victimes de violence sexualisée au travail. Les agressions sont surtout perpétrées par des employés d’autres entreprises, mais aussi par des clients, des collègues et des supérieurs. Enfin, selon le sondage, 91% d’entre elles souhaitent pouvoir mieux concilier le travail, la famille et les loisirs. Et 92% sont favorables à de meilleurs salaires pour toutes et tous.

Unia appelle désormais les employeurs à respecter les besoins et les préoccupations des femmes sur les chantiers et à améliorer leurs conditions de travail. À noter encore que les participantes se sont prononcées contre la baisse des rentes dans le deuxième pilier, décidée par la majorité bourgeoise du parlement, et pour le référendum contre LPP 21.