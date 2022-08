Eveline Widmer-Schlumpf : «Les femmes devraient travailler au moins à 70%»

Alors que les derniers sondages sur la votation sur la réforme AVS-21 annoncent un combat entre femmes et hommes, Eveline Widmer-Schlumpf, ex-conseillère fédérale et présidente de Pro Senectute Suisse dit se ranger du côté des partisans de la réforme , dans une longue interview à la «NZZ am Sonntag». Elle réfute s’opposer ainsi à la majorité des femmes du pays. «Etre une femme n'est pas un programme, c'est le niveau de vie qui est déterminant», lance-t-elle.

Travailler à 70% pour le 2e pilier

Question d’espérance de vie

Pour soutenir la réforme prévue de l’AVS, Eveline Widmer-Schlump rappelle encore que, vu de l’augmentation de l’espérance de vie de la population, les problèmes se présenteront bientôt: «Il y a de plus en plus de retraités par rapport aux actifs. Et l'espérance de vie continue d'augmenter. J'ai une petite-fille et un petit-fils qui sont nés en 2017; lorsqu'ils auront 65 ans, leur espérance de vie sera respectivement de 92 et 90 ans. On ne peut pas ne pas en tenir compte. L'AVS dans sa forme actuelle ne peut continuer à fonctionner ainsi que quelques années de plus. Ne pas agir maintenant est un pari risqué sur l'avenir, ce n'est pas une politique durable.»