Mois du handicap - Les femmes en situation de handicap posent fièrement sur Instagram

Célébrer l’estime de soi et le Body Positive, tout en essayant de casser les stéréotypes liés au handicap et en promouvant une société plus inclusive, voilà ce que Claire et des milliers d’autres femmes ont décidé de faire cet été. Parmi elles, Zoë Arnold qui a 22 ans et qui étudie en Grande-Bretagne (post ci-dessous). Avec le même hashtag, elle explique comment, à chaque fois qu’elle est prise en photo, elle «se débarrasse de ses béquilles pour qu’elles n’apparaissent pas dans le champs». «Pourtant, évidemment, toutes les personnes qui me connaissent m’ont déjà vue avec, (…) mais j’avais l’impression qu’elles renvoyaient une image de faiblesse et non pas de liberté.» Alors à l’occasion du mois de la fierté, Zoé pose fièrement avec ses béquilles pour que toutes les femmes qui en utilisent se sentent représentées.