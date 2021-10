Votation fédérale (GE) : Les femmes et les jeunes ont davantage voté

Les Genevoises se sont davantage mobilisées que leurs homologues masculins lors du scrutin du 26 septembre. Les moins de 30 ans ont plus participé qu’habituellement.

Les Suisses avaient accepté le mariage pour tous et rejeté l’initiative 99%, le 26 septembre 2021.

Au bout du lac, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à se prononcer lors de la dernière v otation fédérale , le 26 septembre. Selon l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT), leur taux de participation de s électrices s ’est élevé à 52% , contre 50,5% pour les votants.

Si les électeurs âgés de 65 à 79 ans , sans différenciation de sexe, restent les plus assidus, avec une participation de 62,7%, l’écart avec les jeunes était plus faible que d’habitude, en raison notamment d’une mobilisation plus élevée des moins de 30 ans. Ceux-ci ont été 42,9% à voter, alors que généralement elle est inférieure à 40%, relève l’OCSTAT.