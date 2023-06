Les femmes et les jeunes romands ont économisé davantage en 2023

Les changements d’assurance maladie sont un casse-tête que les suisses ont pris l’habitude de résoudre chaque année. Et pour certains, le jeu en vaut clairement la chandelle. Selon un rapport AXA publié mercredi, certains assurés ont pu économiser jusqu’à 1000 francs par an en effectuant certains changements. La solution miracle pour réaliser le plus d’économies repose avant tout sur un changement de prestataire et un relèvement de la franchise.