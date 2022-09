Egalité salariale: Les femmes gagnent 43% de moins durant leur vie active 

Égalité salariale : Les femmes gagnent 43% de moins durant leur vie active

Rentes inférieures de 47% dans la LPP

C’est d’abord au sein des couples mariés que l’écart est le plus grand dans le montant d’une rente à la retraite. On observe aussi une forte différence en faveur des hommes parmi les personnes divorcées ainsi que parmi les veufs et les veuves. Aucun écart n’existe en revanche chez les célibataires, souligne Berne.

Le travail non payé représente 315 milliards

Le rapport relève aussi que le travail non rémunéré (tâches domestiques, familiales, bénévoles) reste souvent l’apanage des femmes qui y consacrent bien plus d’heures que les hommes, centrés davantage sur le travail payé. Le travail non rémunéré des femmes représentait un montant de 315 milliards de francs en 2016. «Et il entraîne chez les femmes des pertes de revenu qu’elles subissent pendant toute leur vie», relève encore Berne.

Calculés pour la première fois dans le cadre de ce rapport, ces écarts globaux de revenus du travail et de rente compléteront les indicateurs existants sur les écarts salariaux entre femmes et hommes et ceux consacrés au travail non rémunéré et à son évaluation monétaire, qui continueront d’être établis et actualisés dans la thématique de l’égalité entre femmes et hommes, conclut Berne.