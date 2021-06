Berne : Les femmes gagnent toujours moins que les hommes

Les statistiques 2020 révèlent les inégalités entre hommes et femmes en analysant le revenu professionnel brut.

Le revenu professionnel brut des femmes en 2020 était inférieur à celui des hommes selon l’Office fédéral de la statistique de l’OFS. Les chiffres révèlent aussi que ces derniers sont beaucoup plus nombreux à toucher les salaires les plus importants, dépassant 78’000 francs. Pour un job à 100%, 31% des hommes ont perçu l’an passé un salaire brut de plus de 104’000 francs, contre seulement 18% de femmes. Pour un revenu brut situé entre 78’000 et 104’000 francs, on trouve 30% d’hommes et 22% de femmes. Pour les revenus moins élevés (entre 52’000-78’000 francs), on comptabilise 40% de femmes et 30% d’hommes. Dans la fourchette entre 26’000-52’000 francs, on dénombre 12% de femmes et 5% d’hommes.