Afghanistan : Les femmes interdites de voyager en avion sans être accompagnées

Les talibans ont ordonné aux compagnies aériennes en Afghanistan de refuser d’embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d’un homme de leur famille pour voyager, a-t-on appris auprès de compagnies aériennes afghanes.

Deux responsables des compagnies Ariana Afghan Airlines et Kam Air ont indiqué dimanche soir à l’AFP avoir reçu l’ordre des talibans de ne plus délivrer de billets aux femmes qui ne seraient pas accompagnées d’un homme de leur famille pour leur voyage.

Une femme afghane disposant d’un passeport américain n’a pas non plus été autorisée à embarquer sur un vol pour Dubaï vendredi, a indiqué une autre source.

Écoles fermées aux filles

Dimanche, le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice a par ailleurs ordonné la séparation des femmes et des hommes dans les parcs publics de Kaboul, en instaurant des jours de visites pour chaque sexe. Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis sont désormais réservés aux hommes et les dimanches, lundis et mardis aux femmes, a-t-il précisé.