Les françaises jusqu’à 25 ans ne paieront plus pour leur contraception

France : Les femmes jusqu’à 25 ans ne paieront plus pour leur contraception

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans. Elle était jusqu’à maintenant réservée aux mineures.

La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans, et non plus réservée aux jeunes filles mineures, a annoncé jeudi sur France 2 le ministre de la Santé, Olivier Véran.