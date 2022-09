NOUVEAUTÉ MODE: Les femmes ménopausées ont désormais leur propre lingerie

La ménopause est marquée par l’absence de menstruations sur une période de plus d’un an et apparaît généralement vers la cinquantaine. Elle entraîne non seulement des changements hormonaux et psychologiques, mais aussi physiques. Pour de nombreuses femmes, cela se traduit par des bouffées de chaleur, des excès de transpiration et des troubles du sommeil. L’enseigne de vêtements irlandaise Primark entend accompagner les femmes dans cette période transitoire de leur vie en proposant de la lingerie spéciale ménopause.