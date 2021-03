Dina Asher-Smith lors du 60 m en salle de Karlsruhe. La Britannique aimerait qu’il y ait plus de parité entre hommes et femmes.

Dina Asher-Smith a pris la plume et s’est longuement exprimée sur le site Players Tribune. Elle a parlé de son enfance, de son goût pour la compétition, de son rôle de modèle, du rapport qu’ont les femmes avec le sport. Et surtout des inégalités.

La sprinteuse britannique a critiqué la manière dont les spécialistes du marketing sportif traitaient les athlètes masculins et les athlètes féminines. Elle estime que les messieurs sont mis en valeur par leurs performances et les filles par leur esthétisme. «Lorsque l’on commercialise une nouvelle paire de chaussures de football, on va utiliser quelqu’un comme Lionel Messi. Et non pas quelqu’un qui joue uniquement de façon récréative, simplement parce qu’il correspond mieux à l’image.»