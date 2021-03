C’est fou comme à l’époque des réseaux sociaux, on peut faire bouger les choses avec un tweet. En fin de semaine, Sedona Prince, une étudiante à l’Université de l’Oregon, avait révélé au grand jour les disparités sur le plan des installations mises à disposition des équipes masculines et féminines pour la «March Madness», un tournoi ultra-populaire aux États-Unis organisé par la NCAA.

«Laissez-moi vous montrer la salle de musculation des hommes», disait alors sur sa vidéo la jeune femme. Sur quoi une coupe au montage montrait un gymnase bien plus équipé réservé aux équipes du tournoi masculin dans l’Indiana alors qu’à San Antonio, où sont regroupées les joueuses, on pouvait y voir un seul rack avec une petite douzaine de poids en tout et pour tout…