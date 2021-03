Travail : Les femmes ont plus souffert de la crise sanitaire que les hommes

Selon un rapport annuel dévoilé ce jeudi, la crise du coronavirus a davantage impacté les femmes que les hommes au travail. En cause notamment, la charge de l’éducation des enfants.

«Le Covid-19 a eu des conséquences massives et disproportionnées sur les femmes à travers la planète», selon ce cabinet spécialisé qui recueille des données sur plus de 3700 entreprises d’une capitalisation supérieure à deux milliards de dollars dans 23 pays développés.

Baisse des ambitions professionnelles

Loi en Espagne

A l’inverse, l’Espagne a passé une loi obligeant les entreprises à s’intéresser à l’égalité des sexes, permettant à ce pays de se hisser à la deuxième place derrière la France et devant la Suède, dans le classement réalisé par Equileap. Et dans un certain nombre d’entreprises et de fonds d’investissement, l’égalité entre les sexes a continué à être mieux prise en compte malgré la crise, se réjouit Mme van Maasdijk.