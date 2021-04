Initiative sur les pesticides - Les femmes pourraient faire pencher la balance

Selon un sondage de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), la population suisse est clairement favorable à la réduction des pesticides dans la production alimentaire. Depuis 2016, l’institut réalise tous les deux ans une enquête sur la biodiversité et la durabilité. La dernière a eu lieu en novembre et décembre.

Selon le sondage de la FiBL, la question intéresse particulièrement les femmes: la réduction des pesticides est «significativement plus pertinente pour elles que pour les hommes». L’adhésion augmente également avec l’âge et le niveau d’éducation. Toutefois, les populations urbaines et rurales accordent la même importance à cette question. Selon l’enquête, il n’y a pas non plus de différences entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.