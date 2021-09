Réforme de l’AVS - Les femmes pourraient recevoir un peu plus de rentes que prévu

Supplément insuffisant pour la gauche

Ce supplément n’a pas eu l’heur de plaire aux sénatrices de gauche qui l’ont jugé insuffisant. «Même si ce modèle est un peu plus généreux, AVS 21 reste un projet d’assainissement et de restructuration financière sur le dos des femmes qui n’est pas justifié.», a ainsi relevé Marina Carobbio (PS/TI). Elle a rappelé que la plupart du travail non rémunéré est effectué par des femmes dont beaucoup travaillent à temps partiel ou dans des secteurs à bas salaires. «Chaque année, la discrimination salariale entraîne une perte de rentrées pour l’AVS de plus de 800 millions de francs», a-t-elle souligné.