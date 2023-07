Iran: Les femmes pourront assister aux matches de football masculins

Stades «prêts» à accueillir des spectatrices

Depuis plus de 40 ans, la République islamique interdit généralement aux femmes d’assister aux matches de football masculins. Les religieux, qui jouent un rôle majeur dans la prise de décision en Iran, soutiennent que les femmes doivent éviter de se retrouver dans une atmosphère masculine et voir des hommes en tenue de sport, vêtus d’un short. Mehdi Taj a précisé que certains stades des villes d’Ispahan, de Kerman (centre) et d’Ahvaz (ouest) étaient «prêts» à accueillir des spectatrices pendant les matchs. Il n’a toutefois cité aucun stade à Téhéran.