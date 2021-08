Mobilité : Les femmes, premières victimes des accidents dans les transports publics

Il y a deux fois plus de femmes blessées dans les trains, trams et autres bus que d’hommes. Mais pas vraiment d’explication à ce phénomène.

Selon l’Office fédéral des transports (OFT), 1278 femmes ont été blessées dans les transports publics ces deux dernières années, contre seulement 602 hommes. Cet écart n’est pas passé inaperçu à l’OFT, qui a «évoqué le sujet avec des représentants de la branche» et «examine l’opportunité de procéder à des analyses plus poussées», selon «Le Matin Dimanche». Les compagnies interrogée par nos confrères se disent surprises par ces chiffres: «Nous sommes très perplexes quant aux causes de cet écart», indique le porte-parole de Bernmobil. «Nous savions que les femmes étaient plus souvent accidentées. Mais pas que l’écart était aussi flagrant», nuance-t-on à Lucerne.