Les femmes retournent plus au bureau que les hommes

Télétravail : Les femmes retournent davantage au bureau que les hommes

En Suisse, l’obligation de télétravail avait été supprimée le 3 février dernier . Et si, depuis lors, la plupart des collaborateurs sont retournés au bureau, les données actuelles de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montrent qu’il existe des différences entre les sexes: les femmes retournent plus facilement sur leur lieu de travail que les hommes.

Influence du taux d’occupation

Pour Johann Weichbrodt, psychologue du travail à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW), les taux d’occupation peuvent expliquer ces différences: «Une grande partie des femmes travaillent à temps partiel, deux à trois jours par semaine. Or, c’est justement avec un petit taux d’occupation que le souhait de travailler un ou deux jours à domicile n’est pas si grand, ce qui rend le bureau d’autant plus attractif pour elles».

Pour les taux à 80% et 100%, qui sont généralement occupés par des hommes, la réalité est différente. Il a été prouvé que deux à deux jours et demi de télétravail sont idéaux pour la satisfaction et la productivité… si la place à disposition est suffisante, rappelle le «Tages-Anzeiger».