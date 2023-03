Les femmes ronflent moins que les hommes… C’est faux!

1. S’entendre ronfler n’est pas gênant

Toute personne qui ronfle fort prive non seulement son/sa partenaire de sommeil, mais le bruit du ronflement l’a aussi certainement déjà réveillé(e). Ce dernier cas est néanmoins plus rare, même si le ronflement est extrêmement puissant. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est capable de répertorier les sons. En d'autres termes, si le cerveau perçoit un bruit comme étant autoinfligé, il l'ignore, ce qui nous permet de continuer tranquillement à dormir. Or, si le bruit émane d’une autre personne, il nous réveille. Le fait que le bruit soit potentiellement synonyme de danger ou de menace est inhérent à l’être humain.

2. Aussi fort qu’un poids lourd

3. Seuls les hommes jeunes ronflent plus

Des études ont montré que les hommes sont davantage à ronfler, mais seulement les jeunes! Environ 40% des hommes ronflent dans leurs jeunes années, contre 30% de femmes . On suppose qu'il existe un lien avec les œstrogènes – les hormones féminines – qui, chez les femmes, assurent entre autres un meilleur fonctionnement des tissus de la gorge. Sauf que cela ne dure pas. Comme les tissus mous au niveau de la gorge ont tendance à se relâcher avec l'âge, les femmes ont également tendance à ronfler davantage - il n'y a alors plus de différences notables entre les deux sexes.

4. Ces endroits où il est interdit de ronfler

Si vous ronflez régulièrement la nuit, vous devriez réfléchir à deux fois avant de vous rendre aux États-Unis. Dans l'État du Delaware, par exemple, ronfler dans l’avion n’est pas légal. Et dans le Massachusetts et le Minnesota, il est interdit de ronfler tant que toutes les fenêtres ne sont pas fermées.

5. Les produits laitiers font ronfler

Les produits laitiers augmentent la sécrétion de mucus qui peut venir obstruer les voies respiratoires et causer une mauvaise respiration, favorisant ainsi le ronflement. Il est également conseillé aux personnes sujettes au ronflement de renoncer à la prise d’alcool et de médicaments. Ces derniers viennent en effet accentuer le relâchement des muscles de la gorge qui a lieu pendant le sommeil, ce qui augmente le ronflement. Il vaut mieux boire une tisane avant le coucher, notamment une tisane à la menthe qui fluidifie le mucus.

6. Un didjeridoo contre le ronflement

Vous voulez moins ronfler? Alors apprenez à jouer du didjeridoo! Des chercheurs de l'université de Zurich ont découvert, il y a quelques années, que jouer de cet instrument à vent australien avait non seulement un effet relaxant, mais constituait un remède efficace contre le ronflement. En effet, jouer du didjeridoo sollicite et renforce les muscles qui dégagent les voies respiratoires supérieures, ce qui diminue le ronflement.

7. Ronfler peut être dangereux

Souvent, le ronflement est juste très énervant - surtout pour la personne qui endure celui de son partenaire. Mais scier du bois toute la nuit n’est pas non plus sans danger. Si le ronflement est accompagné d’interruptions répétées de la respiration, on parle d'apnée du sommeil. Certaines personnes peuvent faire jusqu’à 600 apnées par nuit, provocant un manque d’oxygène et entraînant une mauvaise qualité du sommeil. Cela peut avoir pour conséquences des troubles de la concentration, une somnolence diurne extrême, de l'anxiété, de la dépression ou encore des maux de tête. En cas de suspicion d'apnée du sommeil, il convient de consulter un spécialiste.