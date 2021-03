Journée de la femme : Les femmes se sont mobilisées dans le monde entier

Des dizaines de milliers de femmes se sont réunies à travers le monde ce lundi à l’occasion de Journée internationale des droits des femmes.

Au Mexique, contre la violence sexiste

Elles y ont également placardé des photos avec les noms et prénoms de violeurs, assassins et harceleurs présumés. Le Mexique est l’un des pays les plus touchés par la violence à l’encontre des femmes. En 2020, on a dénombré 967 victimes de féminicides. Des manifestations ont également eu lieu au Chili, en Équateur, en Argentine ou encore au Paraguay.