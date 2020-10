Pologne : Les femmes s’entraident pour contourner la loi sur l’avortement

Opposées à la loi interdisant quasiment l’avortement, les Polonaises se partagent désormais des informations sur les endroits où elles peuvent se procurer les produits médicamenteux permettant d’interrompre les grossesses à domicile.

NurPhoto via AFP

Le verdict du tribunal c’est comme si on nous «crachait au visage» lance Natalia Broniarczyk, militante féministe qui a connu l’avortement et qui aide aujourd’hui les Polonaises à contourner une des lois sur l’IVG parmi les plus strictes en Europe, qui vient encore d’être restreinte.