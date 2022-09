Session: Les femmes seront peut-être obligées de servir

Les femmes pourraient peut-être être obligées de servir. En effet, le Conseil des États a accepté tacitement un rapport en deux parties sur les problèmes d’effectifs au sein de l’armée et de la protection civile et dans lequel le Conseil fédéral évaluait la possibilité d’enrôler les femmes pour répondre aux besoins. Le National doit encore se prononcer.

Doubler les effectifs grâce aux femmes

Pour remédier à la situation, le Conseil fédéral a retenu deux options: celle de fusionner le service civil et la protection civile pour former une nouvelle entité; mais aussi celle de rendre le service obligatoire pour les femmes, et ainsi doubler les effectifs. Toutefois, une simple obligation pour les femmes de participer à la journée d’information sur l’obligation de servir dans l’armée, comme le National l’a accepté dans un postulat , est elle aussi envisagée.

«Si cela ne tenait qu’à moi, la journée d’orientation pour les femmes serait déjà obligatoire aujourd’hui. Je suis convaincue qu’il s’agit d’une grande chance d’attirer davantage de femmes volontaires dans l’armée», a plaidé Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU) pour qui il s’agit aussi d’égalité. Concernant l’obligation de servir des femmes en fonction des besoins, elle se montre également favorable: «C’est une question de valeur et non d’effectifs».

Service citoyen évoqué

Des propos largement approuvés par Charles Juillard (C/JU), membre du comité de l’initiative «pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)» lancée en avril dernier. Selon lui, l’initiative est un «véritable service à la communauté». Et il faut «absolument associer plus largement les jeunes à l’avenir de notre pays, selon des modalités qu’il s’agira de définir», a-t-il précisé. «Cela permettrait aussi aux diverses communautés de notre pays de mieux se connaître pour réapprendre le vivre-ensemble, parce qu’on sent clairement qu’il y a toujours plus de différences entre les régions, les cultures, les langues».