Les Femmes socialistes exigent une réduction du temps de travail

Les femmes effectuent plus de 60% du travail domestique et familial non rémunéré (image d’illustration).

Chaque année, 9,8 milliards d’heures de travail non rémunéré sont effectués en Suisse. Les femmes effectuent plus de 60% du travail domestique et familial non rémunéré, ce qui correspond à une valeur de 244 milliards de francs par an. «Bien que les femmes et les hommes travaillent globalement à peu près autant, elles ne disposent que d’un peu plus de la moitié du revenu des hommes. Seule une réorganisation du travail peut mettre fin à cette injustice», explique Martine Docourt, coprésidente des Femmes socialistes suisses.