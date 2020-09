Suisse : Les femmes sont de plus en plus nombreuses à l’université

Une enquête de l’Office fédéral de la statistique publiée ce mardi indique que la proportion des femmes qui effectuent des études supérieures est en augmentation. Le droit et la médecine sont particulièrement appréciés par les étudiantes.

En 2019, 53,6% des nouvelles inscriptions à l’université concernaient des femmes. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

De plus en plus de femmes effectuent des études supérieures. En 2019, 53,6% des nouvelles inscriptions à l’université concernaient des femmes, contre 38,7% en 1980. Ces dernières choisissent par ailleurs de plus en plus des domaines dits «masculins».

La proportion de femmes qui étudient le droit a presque doublé depuis 1980, a indiqué l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans une enquête publiée mardi. L’année dernière, près des deux tiers (64,2%) des nouveaux étudiants en droit étaient des femmes.

Outre le droit, la médecine, la technologie et les sciences naturelles enregistrent les taux de croissance les plus élevés. En médecine et en pharmacie, jusqu’à 67,2% des étudiants de première année sont des femmes, soit une augmentation de plus d’un quart depuis 1980.

Domaines dits masculins

Les domaines de la technologie et des sciences naturelles, auparavant traditionnellement réservés aux hommes, attirent par ailleurs de plus en plus de femmes. La part de femmes dans les sciences techniques a augmenté de 20,1%. Dans les sciences exactes et naturelles, l’augmentation est de 18,1%.

Les femmes représentent un bon tiers des personnes qui débutent dans les universités de sciences appliquées. Elles représentent près de la moitié des étudiants dans les facultés de chimie et de sciences de la vie (49,9%), de commerce et de services (48,2%) et d’agriculture et de sylviculture (44,2%).

Ces domaines d’études ont enregistré les plus fortes augmentations du nombre de femmes depuis l’introduction des hautes écoles spécialisées en 1997. Les secteurs de l’architecture, de la construction et de la planification (+18,3%) sont aussi concernés par une telle augmentation.