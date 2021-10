Travail – «Les femmes sont les grandes perdantes de la pandémie»

2021, l’année la plus stressante

Mardi, l’entreprise américaine de logiciels Oracle a également dévoilé, via un communiqué, les résultats d’une enquête relatifs à l’impact du Covid sur le lieu de travail. Menée dans différents pays entre juillet et août 2021, celle-ci révèle que 62% des employés considèrent l’année en cours comme la plus stressante au travail de tous les temps. 75% de personnes se sentent également «coincées» personnellement et professionnellement. Résultats des courses, 82% des employés estiment ainsi que les robots sont désormais plus à même de les soutenir dans leur carrière que les humains. Ceux-ci seraient en effet plus impartiaux dans les recommandations formulées, ils répondraient plus rapidement aux questions relatives à la carrière, et ils seraient plus performants dans la recherche de nouveaux emplois en fonction des compétences de l’employé.