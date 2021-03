Les femmes sont plus enclines que les hommes à partir en solo

Une enquête indique que plus de la moitié des personnes qui voyagent seules appartiennent à la gent féminine. Elle détaille aussi leurs destinations préférées et, a contrario, les raisons qui les retiennent de réaliser un tel projet.

Il y a davantage de téméraires chez les femmes que chez les hommes. En effet, selon une enquête réalisée par l’agence de voyages Tourlane, 54% des voyages en solitaire ont été réservés par des femmes au cours des quatre dernières années, une tendance en hausse. Ce chiffre, publié jeudi, vient compléter les résultats d’un sondage* sur les femmes et le voyage en solo présentés en janvier. Il a été réalisé en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. On apprend que seules 22% des sondées ont tenté une telle expérience. La grande majorité a renoncé à cause de la peur d’être seule (44%) ou pour des questions de sécurité (32%).

Les destinations préférées

Pour un trip en solo, l’Amérique du Nord est la destination préférée par plus d’un tiers des interviewées. On remarque aussi que les seniors entre 50 et 64 ans sont les plus nombreuses à choisir l’Océanie (28%).

Chez les 18 - 24 ans à l’inverse, l’Amérique du Sud est le continent le plus plébiscité (26%) après l’Amérique du Nord. Enfin surprise, 6% des femmes interrogées seraient prêtes à partir en solo en Antarctique. Sur ce point, les Françaises semblent plus aventureuses que les Néerlandaises qui ne sont que 1% à considérer l’Antarctique comme destination pour un voyage solo.

Partir seule n’est pas forcément une démarche qui va de soi. Donc il vaut mieux être bien organisée. Par exemple, en utilisant une plateforme telle que La Voyageuse qui met en relation touristes et hébergeuses. Certaines agences proposent aussi des programmes ad hoc.