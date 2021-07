Étude - Les femmes sont sous-représentées dans les médias

Cette constatation est valable, tous médias confondus. 20min/Marvin Ancian

La situation n’a pas évolué depuis 2015. Dans tous les médias et dans toutes les régions linguistiques, les femmes sont sous-représentées. Entre 2015 et 2020, le nombre d’articles dans lesquels les femmes sont mentionnées stagne à un faible niveau (23%). Une valeur légèrement supérieure n’a été mesurée qu’en 2019 (25%), année marquée par la grève des femmes et les élections fédérales.

L’écart le plus grand se remarque dans le domaine des affaires ou du sport. Dans les actualités sportives, la représentation est de 13% et dans les actualités économiques de 17%. Dans les articles culturels, un des sujets les plus inclusifs, la représentation atteint 27%. Aucun domaine ne reflète une représentation paritaire.

Professionnelles des médias

En tant que professionnelles, les femmes sont aussi minoritaires dans les médias. La représentation oscille entre 19% et 29% selon les plateformes. Le profil du média explique ces différentes. On remarque aussi des variations en fonction du support et des modalités de rédactions. Les femmes auront tendance à s’occuper davantage des articles qui demandent des qualités rédactionnelles alors qu’elles représentent moins les journalistes qui s’occupent des articles d’agence. C’est une influence positive car elles sont plus amenées à rédiger leurs propres articles.