coronavirus - Essais cliniques: femmes trop souvent mises de côté

«Il est intéressant de constater que ces effets secondaires récemment observés sur les règles de certaines femmes peu après leur vaccination n’avaient pas été répertoriés ni annoncés officiellement.» Responsable de l’unité de médecine de la reproduction et d’endocrinologie gynécologique aux HUG, la Dr Isabelle Streuli a réagi mardi à notre demande aux divers témoignages, en Suisse comme dans d’autres pays européens, sur la brève perturbation du cycle menstruel après l’injection d’une dose contre le Covid-19.

Réaction de l’utérus sans gravité

Des règles plus longues, ou plus courtes mais abondantes, ou plus douloureuses ont été observées, ainsi que de nouveaux saignements des jours après la fin d’un cycle. Pour la médecin genevoise, il peut s’agir d’une réaction immunitaire de l’utérus, sans répercussion à moyen ou long terme. Pour la Dr Isabelle Streuli, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir sur la fertilité ni sur l’efficacité de la prise d’une pilule contraceptive.