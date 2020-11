Genève : Les femmes souffrent de harcèlement de rue

Plus d’un tiers des Genevoises ont été confrontées à ce problème durant les 5 dernières années. Trois quarts de la population se plaignent aussi des incivilités liées à la circulation de vélos.

Chez les femmes, les 15-34 ans s’avèrent les plus touchées par ce problème. Dans cette tranche d’âge, 71,7% des femmes disent avoir déjà été importunées. Le taux retombe à 45% pour les 35-49 ans et à 19,5% pour les 50-49 ans. Pour plus six femmes sur dix, le dernier harcèlement subi est récent et date de l’année 2019.