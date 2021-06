Floride : Les femmes transgenres bannies des compétitions sportives scolaires

L’État républicain assure vouloir se baser sur la «biologie» tandis que les associations déplorent une décision transphobe.

«Nous pensons qu’il est essentiel de préserver l’intégrité de ces compétitions», a déclaré Ron DeSantis en signant la nouvelle loi, au moment où débute aux États-Unis le «mois des fiertés», qui célèbre chaque année les droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et transgenres (LGBTQ). «En Floride, les filles vont pratiquer des sports de filles, et les garçons des sports de garçons», a-t-il assuré. «Nous allons nous baser sur la biologie et non pas sur l’idéologie quand il s’agit de faire du sport.»