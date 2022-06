Rugby : Les femmes transgenres interdites de matches internationaux

L’International Rugby League (IRL) a annoncé avoir besoin de consultations et de recherches supplémentaires pour finaliser une nouvelle politique pour 2023.

Cette annonce intervient deux jours après celle de la Fédération internationale de natation, qui a décidé de mettre en place une «catégorie ouverte» pour permettre aux athlètes transgenres de concourir séparément. Les autorités de l’IRL ont dit avoir besoin de consultations et de recherches supplémentaires pour finaliser une nouvelle politique pour 2023, invoquant un «risque juridique, pour la réputation et le bien-être» du jeu et des joueurs.

La question de l’avantage

«L’IRL réaffirme sa conviction que le rugby à XIII est un jeu pour tous et que tout le monde peut pratiquer notre sport», a-t-elle déclaré. Elle a estimé qu’il lui incombe de trouver un juste équilibre entre le droit de chaque joueur à participer et le risque perçu par les autres joueurs, ainsi que «de veiller à ce que chacun bénéficie d’une écoute équitable».

Le cas de la natation

Selon son comité médical, les hommes qui devenaient des femmes conservaient des avantages, notamment des «poumons et des cœurs plus grands, des os plus longs, des pieds et des mains plus grands», qui ne sont pas perdus «avec la suppression des hormones».