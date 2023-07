Les festivaliers du Montreux Jazz encouragés à venir en vélo

Qu’on se le dise: les voitures ne sont plus à la fête à Montreux. En concertation avec la Commune, le festival a en effet supprimé un très grand nombre de places de parc. «Dans la ville, le stationnement sur les chaussées n’est plus autorisé, contrairement à ce qui a été le cas durant de nombreuses années, notamment dans la descente de Chailly, sur la voie de bus. Pour faire simple, le festival ne propose désormais plus aucune place supplémentaire à celles existantes à l’année dans les parkings publics», explique Eduardo Mendez, attaché de presse.