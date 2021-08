Genève - Les festivaliers ont dansé sous la pluie

La pluie n’a pas empêché les festivaliers de faire la noce, ce week-end à Anières. «Ils ont répondu présent et ont joué le jeu. Beaucoup sont venus les deux soirs», se réjouit Arnaud Chatton, l’un des coordinateurs de l’Ajafest, qui s’est tenu vendredi et samedi, dans un champ. Pour sa troisième édition, le festival a fait sold out vendredi soir, avec 1500 personnes. Malgré les précipitations, la soirée du samedi a aussi connu un beau succès. «On a eu un peu peur l’après-midi, mais ensuite ça s’est calmé. Même s’il y avait un peu moins de monde, ça reste très satisfaisant», conclut Arnaud Chatton.

Un saut dans le monde d’avant

Après un an d’absence en raison du Covid, les organisateurs ont souhaité offrir un bol d’air frais aux participants. «Avec le pass sanitaire, on a voulu mettre toutes les chances de notre côté pour qu’il n’y ait pas de problème et que les gens puissent profiter de l’événement au maximum. C’était comme un saut dans le monde d’avant.»

Créé il y a quatre ans par deux associations, les jeunes Aniérois et Ballade, Ajafest se veut un festival local. «En plus de la musique, on essaie de mettre en valeur les producteurs genevois et leurs produits», explique Arnaud Chatton. Œuvres d’art et autres créations ont ainsi partagé la scène avec la musique hip-hop et house vendredi et indie rock et dub samedi.