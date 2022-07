Festivals: Les festivaliers sont assoiffés, les fournisseurs de bière sous l’eau

«Les gens ont envie de fêter après deux ans de crise sanitaire», salue le secteur mais Addiction Suisse s’inquiète. DR

Pour les fournisseurs et les brasseurs de bière, il y a un heureux décalage entre deux ans de crise sanitaire et la reprise toni­truante amorcée depuis le printemps. Groggy pendant la pandémie, le secteur se relève sans tituber et entrevoit l’embellie. «Par rapport à 2019, nos chiffres sont en hausse de 39%», constate Yan Amstein, directeur de la maison Amstein, fournisseur notamment du Festival de la Cité, à Lausanne.

Nouvelles habitudes de consommation

«Les délais de commande des producteurs sont devenus plus longs. Les habitudes des clients ont de nouveau changé. Les achats en magasin et la consommation à domicile ont diminué au profit des éta­blissements publics et des ­manifestations», poursuit Yan Amstein, par ailleurs membre du comité de l’Association ­romande des distributeurs de boissons.

Montreux Jazz à court de bières spéciales

«Nous travaillons super bien. Mais nous sommes sous l’eau car la demande est forte», note une cadre d’un producteur de bière. «C’est fini la pandémie. Il fait beau, il fait chaud, c’est les vacances et les gens ont envie de faire la fête», analyse-t-elle. Les organisateurs du Montreux Jazz, dépassés par le succès des bières spécialement conçues pour l’édition 2022, ont dû couper des tireuses à bières dans certains bars.

Paléo et ses citernes

Du côté du Paléo, on écarte tout risque de pénurie. Dès mardi, les sept scènes et les 220 stands du plus grand festival open air de Suisse vont accueillir 230’000 spectateurs en six jours. «Avec nos citernes remplies tous les jours, nous allons satisfaire la demande», rassure la porte-parole Michèle Müller.

Manne financière et santé en jeu