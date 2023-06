Nathalie Froehlich, une rappeuse punk à voir à Festi’neuch

Mes parents ont essayé de me faire jouer du classique. Ça n’a pas marché très longtemps. Ado, j’ai rencontré le milieu de la scène alternative, les raves et les squats. À cette époque, j’avais commencé à faire du rap dans ma chambre sans le dire à personne. C’est là que je suis tombée sur les gens de La Sacrée Déter. Grâce à eux, je me suis ouvert à plein de styles. J’ai commencé à rapper en soirée sur les sets des copains, peu importe le genre de musique qu’ils passaient. C’est ce qui m’a donné envie de mélanger tout ça.

Oui et même aussi un petit peu en espagnol et en allemand. Quand on parle dans une langue étrangère, on n’est plus la même personne. La voix et les intonations changent et ne sonnent pas de la même manière. Vu que j’ai écouté du rap de tous les horizons, j’avais envie d’avoir toutes ces voix différentes. Le seul moyen que j’ai trouvé, c’était donc de changer de langue. Ça me permet d’exprimer plusieurs facettes de ma personnalité.