Jubilé de la reine Elizabeth II : Les festivités ont provoqué une hausse des cas Covid

Au Royaume-Uni, les cas de Covid-19 ont augmenté de 43% après les célébrations du jubilé de platine de la reine.

Les infections au Covid-19 sont en hausse au Royaume-Uni, selon les derniers chiffres publiés vendredi, et qui rendent compte du week-end festif du Jubilé . La BBC en effet estime que 1,4 million de personnes, soit une sur 45, ont contracté le virus, contre une sur 65 la semaine précédente. Cela représente une augmentation de 43 %.

Selon les experts, deux nouveaux sous-variants d'Omicron à propagation rapide, appelées BA.4 et BA.5 , sont à l'origine de certaines de ces nouvelles infections. Les gens peuvent les attraper même s'ils ont récemment eu d'autres types de Covid. Néanmoins, selon l’Office national de la statistique en Grande-Bretagne (Office for National Statitics), il est encore trop tôt pour dire s'il s'agit du début d'une nouvelle vague.

Ces sous-variants ne sont toutefois pas plus mortels que les autres types de Covid. Et selon la doctoresse Mary Ramsay, de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, «Il est encourageant de constater que nous n'assistons pas à une augmentation des admissions dans les unités de soins intensifs».

Les souches BA.4 et BA.5 ont été identifiées pour la première fois en Afrique du Sud au début de l'année et pourraient bientôt devenir les souches dominantes en Europe et aux États-Unis, selon les experts de la santé.