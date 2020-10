Les autorités françaises ont défini un nouveau protocole pour les organisations de travail et encouragent vivement le télétravail "à chaque fois que cela est possible". La France assure avoir un protocole de chômage partiel "le plus solide d'Europe" et évoque les différentes aides financières qui vont pouvoir se poursuivre afin de limiter l'impact de la crise sur l'économie réelle.